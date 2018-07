Vague de gratitude envers les producteurs du Québec

L’Association des Marchés publics du Québec (AMPQ) et l’Union des producteurs agricoles (UPA) sont heureuses de dévoiler la programmation de la 10e édition de la Semaine québécoise des marchés publics (SQMP).

Du 9 au 19 août, une soixantaine d’activités auront lieu dans près de 30 marchés publics, partout au Québec, dont plusieurs se tiendront en Montérégie. L’occasion d’exprimer notre gratitude envers ceux qui remplissent notre assiette, au plus fort des récoltes!



De nouvelles activités s'ajouteront à la programmation dans les prochains jours. Restez à l'affût!

La tournée des marchés publics avec Julie Aubé



La nutritionniste gourmande Julie Aubé, porte-parole de l’événement, sillonnera les routes du Québec pour l’occasion. En écho à cette 10e édition de la Semaine québécoise des marchés publics, elle visitera 10 marchés partout à travers la province! « Contribuer à créer et retisser du lien entre les mangeurs et les gens passionnés et passionnants qui produisent nos aliments, c’est ma mission. C’est naturel pour moi de célébrer les circuits alimentaires de proximité et d’aller sur le terrain à la rencontre des consommateurs et des producteurs. », explique la porte-parole, amoureuse du territoire et passionnée de tourisme gourmand. Julie Aubé tiendra un kiosque dans chacun des marchés visités avec un quiz gourmand, des activités pour les enfants et des surprises pour tout le monde!