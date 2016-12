La Ville de Chambly dévoile le projet retenu pour le Pôle du savoir, de l'histoire et de la culture

La Ville de Chambly dévoilait hier le projet de la firme Atelier TAG/Jodoin, Lamarre, Pratte/architectes en consortium, en collaboration avec les firmes d’ingénierie SDK / MRA / DAVIDSON & Associés inc., qui a été retenu par le jury, à la suite de l’analyse des dossiers soumis dans le cadre du concours d’architecture du Pôle du savoir, d’histoire et de la culture, pour la réalisation d’une nouvelle bibliothèque et d’une salle multifonctionnelle.

« C’est avec une grande fierté que nous verrons, dans les prochains mois, le paysage de notre ville se modifier, grâce à un projet porteur, empreint de culture, contribuant à la vitalité de notre municipalité et au mieux-être de notre population », souligne le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie. « Le projet sélectionné est attrayant et rassembleur à tous points de vue. Il comporte une vision architecturale intéressante, qui a su faire l’unanimité du jury ».

Le maire a profité de l’occasion pour féliciter la grande lauréate du concours et salué les trois autres firmes pour leur participation tout au long de ce processus. Il a également remercié la Ville de Montréal et le maire Denis Coderre, qui ont permis à deux architectes de siéger au jury. Il souligne la précieuse collaboration de Michelle Décary, chargée de projet pour le concours d’architecture, les membres du comité technique composé de Liette Charland, Sophie Martel, Sergio Callocchia, Jean-Francois Auclair et Sébastien Bouchard, de même que les membres du jury dont il faisait partie avec Sophie Charlebois, Normand Girard, Alain Zarka et Francisque Juneau.

La prochaine étape du projet consistera à mettre en marche le chantier de construction, alors que l’ouverture officielle est projetée pour l’automne 2017.

Quatre finalistes

Parmi les 16 projets de très grande qualité qui ont été soumis et analysés à la première étape du concours d’architecture, le jury a recommandé quatre firmes au conseil municipal. Ce sont Atelier Big City + L’ŒUF, ACDF architecture inc., Les Architectes FABG + Vincent Leclerc Architecte et Atelier TAG/Jodoin, Lamarre, Pratte/architectes en consortium, qui sont passées à la seconde étape du concours. Ces firmes finalistes avaient jusqu’au 20 septembre pour déposer leur proposition de plans et concepts finaux, lesquels ont été analysés minutieusement par les membres du comité technique et du jury.

Un concours d’architecture qualitatif

Rappelons que lorsque le ministère de la Culture et des Communications (MCC) a octroyé une subvention de 2,3 millions $ à la Ville de Chambly pour le projet d’une nouvelle bibliothèque, il a exigé la tenue d’un concours d’architecture qualitatif, c'est-à-dire sans tenir compte de la règle du plus bas soumissionnaire conforme. La Ville de Chambly a donc entrepris, le 7 mai 2015, un appel de candidatures dans le cadre d’un concours d’architecture comportant deux étapes, pour la réalisation d’une bibliothèque et d’une salle de spectacle multifonctionnelle. Cette demande devait également recevoir l’aval du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT). Ce dernier a plutôt refusé d’octroyer à la Ville une dispense pour la suite du concours d’architecture exigé par le MCC, retardant du même coup l’ensemble du projet.

Après d’intenses négociations avec le MAMOT, la Ville a réussi à passer à la deuxième étape du concours d’architecture, le 14 juillet dernier, et ce, sans devoir recommencer les démarches pour la réalisation du Pôle du savoir, d’histoire et de la culture.