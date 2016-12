L’école prématernelle Les apprentis écoliers de Chambly dévoile sa nouvelle plateforme Web

À l’aube de l’année 2017, l’école prématernelle Les apprentis écoliers de Chambly lance son nouveau site Web visant à simplifier l’inscription des enfants tout en fournissant un maximum d’outils utiles à leur préparation avant l’entrée à la maternelle. C’est un rendez-vous pour tous les parents de tout-petits dans la région : lesapprentisecoliers.com.



L’école Les apprentis écoliers, reconnue par la ville de Chambly dans le bottin des établissements scolaires, a pu compter sur la contribution bénévole d'une équipe de spécialistes en conception web afin d’offrir à son public des informations précieuses sur les contenus pédagogiques qui accompagneront les thèmes-clés abordés à la prématernelle. Ce projet qui a germé dans la tête de la dévouée propriétaire, Mme Josée Périard, présente de manière colorée les différents programmes offerts à l’école dépendamment de l’âge des enfants. Le côté dynamique du site web ainsi que la navigation instinctive représentent bien l’équipe-école.

Inscription à la prématernelle en ligne

Le site permettra désormais aux parents d'inscrire en ligne leurs enfants âgés entre 3 et 4 ans, de poser leurs questions, voire même d’émettre leurs suggestions, et ce à travers la section : ''Nous contacter''. Notons qu'il sera également possible de réserver une place en prévision des deux prochaines années scolaires en raison du nombre de places limitées. Les apprentis écoliers accueillent 75 enfants par année. Parmi l’offre de la petite école à dimensions humaines, on distingue notamment un programme d’initiation à l’anglais adapté à l’âge de 4 ans.



Informations générales et capsules thématiques

En plus de retrouver l’ensemble des informations quant à l’admission, on retrouve également sur le site Web des compléments d'information sous forme de capsules vidéo. Ces dernières offrent un support aux parents pour contribuer au cheminement de leur apprenti écolier à travers différentes réalités comme le TDAH, le trouble de l’opposition, etc.



L’importance de la prématernelle

Le rôle des éducateurs à l’enfance consiste à éveiller, préparer et encadrer l'enfant à travers un éventail d'apprentissages, tant en termes de connaissances que de comportements. Les activités qu’on leur propose ouvrent leurs horizons et émoustillent leur curiosité. Que ce soit par le biais des thématiques abordées, des invités qu’on leur fait rencontrer ou encore des sorties extérieures, la prématernelle Les apprentis écoliers fait tout pour transmettre à ses enfants le goût de l'école et ainsi faciliter leur intégration lors du passage à l’école maternelle.

L’école Les apprentis écoliers vous souhaite une bonne visite : lesapprentisecoliers.com.