6 à 8 en compagnie du député Roberge et de Sonia LeBel

Le comité d’action local de la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans Chambly est fier d’annoncer la venue à Chambly de l’ex-procureure en chef de la commission Charbonneau, Me Sonia LeBel, le 22 juin prochain, dans le cadre d’un cocktail de soutien au député Jean-François Roberge à la microbrasserie Délires et Délices, à Chambly.



Le président de l’exécutif de la CAQ dans Chambly, Alexandre Blanchard, invite d’ailleurs ses concitoyens à participer à l’événement : «Depuis 2014, notre député est de tous les combats pour notre région : médecins à Saint-Basile, secondaires 4 et 5 à Chambly, élargissement de la Route 112 et sécurisation de la 116. C’est une excellente occasion de lui montrer notre appui dans ses démarches».



Le coût d’entrée est de 50$, et comprend une consommation et des bouchées. Les profits amassés serviront à financer la campagne électorale du député en 2018. Pour vous inscrire, contactez la CAQ de Chambly à l’adresse suivante : chambly@coalitionavenirquebec.org.