Chez Bottine : Un nouveau commerce dans le Vieux-Chambly

Le commerce Chez Bottine, une boutique spécialisée dans la vente de thé, s’est installé dans le Vieux-Chambly en juillet dernier, au 2540 avenue Bourgogne.

Les propriétaires du commerce, Stephanie Ouellet et Yan Choquette, deux résidants de Chambly, offrent à leur clientèle une variété de thé, tisane et kombucha, en plus d’une section de produits fait à la main par des artisans locaux. Le maire de Chambly, Me Denis Lavoie, est passé à leur commerce afin de les féliciter. Il en a profité pour se procurer un thé matcha, contenant dix fois plus d’antioxydants que le thé vert traditionnel et reconnu pour ses vertus contre le cancer.

Pour plus d’information, visitez leur site Internet au www.chezbottine.com.