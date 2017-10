Début des travaux de la construction du Pôle du savoir, d’histoire et de la culture de la Ville de Chambly

Le maire de la Ville de Chambly, Me Denis Lavoie, accompagné des différents intervenants qui ont travaillé sur le projet du Pôle du savoir, d’histoire et de la culture, ont participé, le 17 octobre 2017, à la cérémonie de la première pelletée de terre, marquant le début officiel des travaux de construction de la nouvelle bibliothèque et de la salle multifonctionnelle.

Rappelons que les résultats de l’appel d’offres, dévoilés en août dernier, avaient surpris les architectes responsables du projet qui n’avaient jamais rencontré une telle situation. Le coût proposé par le plus bas soumissionnaire était 30 % supérieur aux chiffres estimés pour les plans et devis. Afin de respecter la cible du budget projeté de 10,5 millions de dollars, la Ville avait alors décidé d’annuler l’appel d’offres. Un comité a réagi à la situation et mis en place une stratégie permettant de respecter l’échéancier initial et d’assurer une meilleure conformité des projections budgétaires ciblées.

Dans un premier temps, un appel d’offres a été lancé pour la partie des fondations, afin que les travaux puissent débuter avant la période hivernale. Le conseil municipal a octroyé le contrat relatif à cet appel d’offres, le 5 octobre dernier, au plus bas soumissionnaire conforme, Marieville Construction inc. au coût de 1,7 million de dollars, taxes incluses. Les travaux s’échelonneront jusqu’à la mi-décembre 2017.

Un deuxième appel d’offres a été lancé la semaine dernière pour la réalisation de toute la structure, selon des critères plus précis que les architectes responsables du projet ont établis. Les documents sont diffusés sur le Système électronique d’appel d’offres (SEAO). Les soumissions seront acceptées jusqu’au 23 novembre 2017. Les travaux pour cette deuxième phase devraient débuter au printemps prochain.

Selon le maire de Chambly, l’échéancier prévu est toujours respecté. « Le Pôle du savoir, d’histoire et de la culture, un projet mobilisateur permettant à Chambly de rayonner aux niveaux régional et provincial, ouvrira ses portes à la fin de l’année 2018. Il offrira aux citoyens des infrastructures modernes, de grandes qualités, répondants aux besoins de la population et du milieu des arts et de la culture », affirme Me Lavoie.



À propos du Pôle du savoir, d’histoire et de la culture

Le Pôle du savoir, d’histoire et de la culture, composé d’une nouvelle bibliothèque et d’une salle multifonctionnelle, est un projet porteur, rassembleur et attendu par les citoyens de Chambly. C’est le projet du consortium composé des firmes Atelier TAG et Jodoin Lamarre Pratte architectes, en collaboration avec les firmes d’ingénierie SDK / MRA / DAVIDSON & Associés inc., qui a été retenu par un jury dans le cadre d’un concours d’architecture tenu à l’automne 2016. Rappelons que le ministère de la Culture et des Communications a octroyé une subvention de 2,3 millions $ à la Ville de Chambly pour le projet d’une nouvelle bibliothèque