Ouverture demain du premier magasin Décathlon au Québec

Après une préouverture très courue le 18 avril, c’est ce samedi, le 21 avril dès 9 heures, que le tout premier magasin canadien de la chaîne française d’articles de sport Décathlon accueillera ses premiers clients. Parce que l’accessibilité est une valeur centrale pour Décathlon, les 21 et 22 avril, l’entreprise offrira aussi aux personnes intéressées un service de navettes gratuites partant toutes les heures des stations de métro Bonaventure et Longueuil.

Un véritable terrain de jeu

Ce sont ainsi plus de 6 500 produits et accessoires destinés à la pratique de 65 sports qui seront mis à la disposition des amateurs québécois dans un espace de 60 000 pieds carrés qui, trait distinctif, proposera des zones de tests permettant d’essayer les articles proposés par le détaillant.

En effet, outre des espaces élargis entre les allées afin de faire l’essai de vélos, planches à roulettes et ballons de toutes sortes, Décathlon proposera également un mur d’escalade ainsi qu’un bassin d’eau pour expérimenter les différentes embarcations nautiques offertes en magasin.

« Il y a un an et demi que nous attendons ce moment, celui d’aller enfin à la rencontre des amateurs de sport québécois. C’est très excitant, confie Ludovic Atroune, responsable du magasin de Brossard. Au cours des derniers mois, nous avons senti monter un intérêt et un buzz de plus en plus importants et cette semaine, ce sera enfin le contact direct, la rencontre et la discussion sur le sport, ceux que les gens pratiquent déjà ou ceux que nos cent coéquipières et coéquipiers les aideront à découvrir.»

Un projet collaboratif

« Le cœur de notre équipe est installé au Québec depuis déjà l’été 2017 et de nombreux partenaires nous ont aidés à découvrir notre nouvel environnement, que ce soit sur le plan de la culture, des façons de faire dans différents domaines comme les ressources humaines ou la communication. Je pense notamment à des firmes comme Solutions Conseils Rézoway ou Umalia, d’expliquer Nicolas Roucou, responsable de l’implantation de Décathlon au Québec. L’apport de tous ces gens, qui sont devenus des amis, a été déterminant pour la bonne marche de notre projet. »