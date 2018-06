Deux nouveaux prêts à boire en cannette, parfaits pour l'été

Un an après son changement de nom et d’image de marque, la Cidrerie Milton lance ses nouveaux cidres Milton Star.

Présentant une nouvelle image, de nouvelles recettes, et un nouveau format de canette au look jeune, tendance et accessible, ce nouveau prêt à boire sera offert en deux variétés – pomme et pamplemousse – dès juillet dans les SAQ et les épiceries à travers la province.

Légers et rafraîchissants, ils accompagneront à merveille les moments pétillants ou de folie au soleil, sur le bord de la piscine ou en apéro!

MILTON STAR POMME :

Cidre fait avec les pommes McIntosh et Spartan du verger de la Cidrerie Milton, ce prêt à boire dénote en bouche un goût de pommes d’été.

5% d’alcool

11,48$ à la SAQ (Code SAQ : 13612321)

10,99$ +tx en épicerie

MILTON STAR PAMPLEMOUSSE :

Cidre fait avec les pommes McIntosh et Spartan du verger de la Cidrerie Milton, ce prêt à boire dénote en bouche un goût de pamplemousse rosé.

5% d’alcool

11,48$ à la SAQ. (code SAQ : 13612364)

10,99$ +tx en épicerie

Démocratiser le cidre du Québec



Le cidre gagne en popularité année après année au Québec, mais reste un produit considéré comme haut de gamme par plusieurs. Avec ces deux nouveaux prêts à boire à l’image jeune et aux tags lines créatifs - je sais je pétille, j’ai un zeste de folie - élaborés par l’agence de création lg2, la Cidrerie Milton souhaite devenir le visage de la renaissance du cidre et poursuivre la démocratisation de ce produit au Québec tout en inspirant les gens.

Changement d’image de marque