Importantes rénovations à la Boucherie F. Ménard d’Ange-Gardien

La Boucherie F. Ménard, située à Ange-Gardien, vient de compléter d’importants travaux de réaménagements afin d’optimiser et rafraîchir ses installations intérieures. Les travaux ont duré près de trois semaines et se sont faits sur la totalité de l’aire de ventes.



Le nouvel aménagement se veut un reflet des caractéristiques de l’entreprise, soit un heureux mélange de rusticité, de technologie et d’innovation. En plus d’offrir une expérience plus dynamique, de nouveaux produits ont fait leur entrée et répondront assurément aux envies de tout un chacun.

Pour les vrais passionnés de viande



Les travaux ont permis de dégager de nouveaux espaces afin de céder la place à des spécialités innovatrices dont une tour de vieillissement qui offrira une viande de bœuf de qualité supérieure : la température contrôlée de la tour de vieillissement et son taux d’humidité élevé permettent aux enzymes naturelles d’assouplir graduellement les fibres de la viande. Ce processus confère à la viande une saveur et une tendreté exceptionnelles, pour le plus grand plaisir des gastronomes !



Aussi, de gros poulets barbecue, cuits sur place, seront désormais offerts. En grande demande, ils seront la solution culinaire parfaite pour les soupers vite préparés.

Un savoir-faire local irréprochable Les aménagements ont également permis l’ajout d’un comptoir service où un commis y sera dédié et pourra répondre aux demandes « sur mesure » de notre clientèle. L’équipe de la Boucherie d’Ange-Gardien compte 20 employés au total.

F. Ménard mise sur la qualité, la variété et la fraîcheur de ses produits, ainsi que sur l’excellence de son service à la clientèle, pour offrir une expérience inoubliable au consommateur. Ce dernier y trouvera également une excellente opportunité d’acheter directement de l’éleveur, en plus d’obtenir une foule d’informations sur le domaine agroalimentaire, plus précisément la production porcine, principal secteur d’activités de F. Ménard.