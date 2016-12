Près de 6000 visiteurs au symposium Artistes sur le champ

La 21e édition du symposium Artistes sur le champ, qui se déroulait les 20 et 21 août derniers au lieu historique national du Fort-Chambly, a connu un franc succès en accueillant près de 6000 visiteurs, venus en quête de découvertes artistiques. Pour une deuxième année consécutive, le symposium était jumelé à la Fête de Saint-Louis, organisée par Parcs Canada. Les deux événements sont parvenus une fois de plus à susciter l’intérêt et la curiosité des nombreux visiteurs, et ce, malgré la pluie qui a écourté la journée de dimanche.

Plus de cinquante artistes ont pris part à cette grande fête des arts, devenue au fil des ans un incontournable à Chambly. Ceux-ci provenaient de Chambly, mais également de la Montérégie, de la grande région de Montréal et de Québec, la Mauricie et du Saguenay Lac Saint-Jean. Ils ont également partagé leur passion et leur vision de l’art aux visiteurs, leur permettant de mieux comprendre leur démarche artistique et de découvrir différents styles et techniques. Le tout a été animé de main de maître par Stéphanie Laurin, une artiste en arts visuels passionnée de communication, ayant elle-même participé au symposium par le passé. Deux œuvres collectives ont également été créées tout au long de la fin de semaine. La première, Lumière !, proposait aux artistes une création à partir d’un prisme de lumière, sous la direction de Mélissa Wilcox, alors que la deuxième, Plein vol, invitait les visiteurs à prendre part à la confection d’oiseaux blancs installés dans un arbre, sous la direction de Geneviève Phénix. Ces deux projets ont été remarqués par leur originalité et leur accessibilité !

Bourses correspondant au thème Blanc

1er prix de 300 $ : François Fortier

2e prix de 200 $ : Ghislaine Riendeau

Bourses pour l’ensemble de l’oeuvre

1er prix de 500 $ offert par la Société de gestion des huiles usagées : François Fortier

2e prix de 300 $ : Claude Melançon

3e prix de 200 $ : Madeleine Caron

De façon exceptionnelle, l’artiste François Fortier, s’est vu décerner le premier prix pour l’ensemble de son œuvre et le premier prix pour le thème Blanc. Ce qui démontre sa versatilité et sa capacité d’utiliser sa créativité pour s’approprier le thème et offrir une œuvre à la fois minimaliste et audacieuse. Le jury, unanimement, ne pouvait que reconnaître ces deux facettes de son travail, démontrant son talent et sa très grande maturité artistique.

La bourse du Coup de cœur du public Greenpeace a pour sa part été décernée à l’artiste Liliane Péloquin, pour une deuxième année consécutive. Ses tableaux hyperréalistes ont reçu le plus grand vote du public.

Le symposium Artistes sur le champ est rendu possible grâce à de nombreux partenaires, dont l’entreprise Continental, Bonduelle, Groupe Leroux, Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly, Librairie Larico, Société de gestion des huiles usagées, L’envol des langues, Le Journal de Chambly, Hachem, Décor Lacelle, Greenpeace, Le garde-manger de François et Parcs Canada.