Vente de livres usagés à la Bibliothèque municipale de Chambly

La Bibliothèque municipale de Chambly organise une vente de livres usagés, le samedi 10 septembre 2016, de 10 h à 14 h, à la place de la Seigneurie, situé à l’angle de l’avenue Bourgogne et la rue Maurice. La population est invitée à y participer en grand nombre !

La bibliothèque offre une vaste collection de livres usagés de tous genres, à prix dérisoire : dictionnaires et encyclopédies complets à 5 $, livres français et livres pour enfants à 0,50 $, manuels scolaires et livres anglais à 0,25 $ et magazines à 0,05 $. Une occasion à ne pas manquer !

Les profits de cette vente seront versés au Corps de cadets 2793 Chambly.

En cas de pluie : École secondaire de Chambly (535, boulevard Brassard)

Pour plus d’information sur cette activité, consultez le site www.ville.chambly.qc.ca ou communiquez avec la bibliothèque, au 450 658-2711.