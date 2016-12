La Ville de Chambly souhaite informer la population que son piano public, situé à la place de la Seigneurie, sera remisé à compter du 11 octobre prochain en raison de la température de plus en plus fraîche. Il sera donc possible d’en profiter pendant le long congé de l’Action de grâce, jusqu’au lundi 10 octobre.

Le piano a connu un grand succès cet été, accueillant quotidiennement des pianistes amateurs et accomplis, au plus grand bonheur des passants et des amateurs de musique.