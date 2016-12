Théâtre jeunesse : L’expédition de la Rythmobile

Dans le cadre de son prochain théâtre jeunesse, la Ville de Chambly invite les enfants de 3 ans et plus à assister à la pièce de théâtre L’expédition de la Rythmobile, en remplacement du spectacle Les puces de Stradivarius, le dimanche 13 novembre, 13 h 30, à l’École secondaire de Chambly (535, boulevard Brassard).

La Rythmobile, bolide hybride tout-terrain surpuissant, est malencontreusement tombée en panne sèche. Le malhabile pilote Pataquès et son « patenteux » mécanicien Patatras ont dû se ranger en catastrophe sur l’accotement. Pour compliquer la situation, ce quatre-quatre d’une technologie sophistiquée ne peut se mouvoir qu’avec du carburant à très haut indice rythmique. Le temps presse ! Avant de perdre trop de places au classement du rallye, nos deux aventuriers se mettent à la recherche de ce précieux carburant : le rythme.

Ce concert théâtral est produit par les Jeunesses musicales du Canada, gage de qualité, où les percussionnistes créent des formules rythmiques grâce à des objets du quotidien, donnant lieu à des chorégraphies hors de l'ordinaire avec des ballons, des raquettes, des poubelles et d’autres objets des plus inusités.

Les billets sont en vente au coût de 5 $, au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) et à la bibliothèque municipale (1691, avenue Bourgogne).



Information : Service loisirs et culture, 450 658-1778