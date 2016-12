Noël de la Seigneurie : Une grande fête de Noël pour les familles de Chambly

La Ville de Chambly invite la population à participer au Noël de la Seigneurie, le samedi 3 décembre, de 18 h à 20 h 30, à la place de la Seigneurie.

Pour souligner le temps des Fêtes et plonger les familles dans la féérie de cet heureux temps, le père Noël arrivera en carriole dès 18 h et rencontrera les enfants pour connaître leurs vœux de Noël. De plus, l’ensemble vocal a capella les Voix publiques entonnera pour vous les plus beaux chants de Noël alors que des conteurs expérimentés vous transporteront au cœur d’univers magiques et enneigés. Quelques arbres scintillants, des feux de foyer, de la tire sur neige ainsi que de délicieux desserts et des boissons chaudes servis par l’organisme La Corne d’abondance créeront une ambiance des plus chaleureuses.

Que ce soit pour prendre part à un tour de carriole qui vous conduira jusqu’à la mairie tout illuminée, pour vibrer au rythme de percussionnistes déambulatoires ou pour assister à la création en directe d’une sculpture sur glace géante, ne manquez pas cet événement festif et gratuit pour toute la famille !

En cas de pluie, l’événement aura lieu à l’École secondaire de Chambly, située au 535, boul. Brassard.

Information : 450 658-1778