Caffè musica :Un concert autour de Noël avec le duo Milot-Bareil

Dans le cadre du prochain Caffè musica, la Ville de Chambly invite la population à se procurer des billets pour le concert Autour de Noël, du duo Milot-Bareil, qui aura lieu le dimanche 4 décembre, 11 h, au restaurant Fourquet Fourchette.

Pour marquer une pause dans le tourbillon du temps des Fêtes, la harpe et le violon se réuniront dans un échange musical complice, pour une performance pleine de sourires et d’énergie. Ce concert de Valérie Milot et Antoine Bareil proposera une visite charmante des mélodies traditionnelles de Noël, dans une ambiance chaleureuse et une sonorité magique.

Les billets sont en vente au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel), à la Bibliothèque municipale de Chambly (1691, avenue Bourgogne) de même qu’au restaurant Fourquet Fourchette au coût de 15 $ (ou 12 $ avec la carte Accès).

Information : Service loisirs et culture, 450 658-1778