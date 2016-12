L’heure du conte présente : Splat aime la crème glacée

À l’occasion de la prochaine heure du conte, les tout-petits pourront découvrir l’histoire Splat aime la crème glacée, de Laura Driscoll, le samedi 7 janvier 2017, à 10 h 30 et en reprise à 13 h 30.

Splat et sa classe visitent une fabrique de crème glacée. Il y a des cuves qui bouillonnent, des tuyaux partout, et un gros bouton rouge sur lequel il ne faut surtout, surtout pas appuyer… Quand Splat le pousse par inadvertance, c'est l'avalanche ! Pour sortir, une seule solution: manger toute la crème glacée qui se trouve sur son chemin !

En plus du conte, les jeunes pourront profiter du théâtre et du bricolage, le tout, avec le plus grand plaisir. Cette activité gratuite se déroulera à la bibliothèque, située au 1691, avenue Bourgogne.



Information : 450 658-2711 ou bibliotheque@ville.chambly.qc.ca.