La Ville de Chambly invite la population à venir célébrer la langue française !

Dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie, la Ville de Chambly, en partenariat avec la Librairie Larico, invite la population à prendre part gratuitement à une série d’activités, le samedi 18 mars, de 10 h à 16 h, au centre commercial de Chambly (1255, boulevard Périgny). L’événement s’adressera particulièrement à un public jeunesse (9 à 13 ans), mais les activités offertes en continu permettront aussi aux parents d’y trouver leur compte.

Dès 10 h, des jeux de toutes sortes seront mis à la disposition des jeunes et moins jeunes afin de faire redécouvrir la langue de Molière d’une façon ludique et amusante. L’occasion sera idéale pour essayer de nouveaux jeux et de bénéficier des trucs et astuces d’animateurs dynamiques !

À 11 h, Priska Poirier, auteure de la série de science-fiction Seconde terre, présentera une conférence, suivie d’une séance de dédicaces. Passionnée par la littérature et les jeunes, cette enseignante de Chambly ne cesse de surprendre les lecteurs depuis la sortie de son livre Le royaume de Lénacie, en 2008.

L’auteure jeunesse Sylvie G. sera également de la partie, de 13 h à 15 h, à l’occasion d’une séance de dédicaces pour son tout nouveau livre, Overdose, de sa collection Les enquêtes de Kelly McDade. Son lectorat fidèle reconnaîtra sans doute les intrigues, la romance et le brin d’humour qui donnent leur saveur à ses romans.

Amusements et rencontres privilégiées seront au rendez-vous lors de cette journée entièrement dédiée à langue française. Venez célébrer en famille et découvrir le talent des auteurs jeunesse de Chambly ! Pour plus d’information, communiquez avec le Service loisirs et culture au 450 658-1778 ou loisirs@ville.chambly.qc.ca.