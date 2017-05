Exposition: Os Canes (Roxane Lessard) – Série Les éclaireurs

La Ville de Chambly est fière de vous faire découvrir la série Les éclaireurs, une exposition de l’artiste peintre Roxane Lessard, qui sera présentée les samedis et dimanches, du 27 mai au 11 juin, au Corps de garde du Fort-Chambly (8, rue De Richelieu).

Par son univers délicat, l’artiste aborde ces moments humains que les mots ne peuvent nommer. Ses compositions aérées et intimes décrivent l’interaction constante de la nature et de la femme. Certains y voient une lutte, d’autres un accord. Dans la série Les éclaireurs, la nature est un symbole de force et d’équilibre, et les oiseaux, forts et fragiles, en sont les gardiens. Devant l'unicité de sa technique et de ses compositions, ses œuvres ne laissent personne indifférent. Libre à vous de les interpréter, libre à vous de vous laisser émouvoir.

La population est cordialement invitée au vernissage, qui aura lieu le dimanche 28 mai, à 13 h, afin de souligner la tenue de l’exposition et permettre la rencontre entre le public et l’artiste. Participez en grand nombre à ce rendez-vous artistique !

À propos de l’artiste

Roxane Lessard est une artiste native de la région des Cantons de l'Est au Québec. Dès l'enfance, elle développe une fascination pour la peinture. Elle y trouve une formidable manière de développer et d'exprimer sa sensibilité. Son intérêt ne s’arrête pas là. À travers son cheminement académique, elle expérimente d’autres médias, soit la sculpture, le théâtre et la couture.

Pour plus d’information sur cette exposition, veuillez contacter le Service loisirs et culture au 450 658-1778 ou loisirs@ville.chambly.qc.ca.