Un spectacle de Roman Zavada pour souligner le retour du piano public

La Ville de Chambly est heureuse d’annoncer que son piano public sera de retour pour une troisième année, à la place de la Seigneurie, dès le vendredi 26 mai. À cette occasion, les citoyens sont invités à prendre part à un spectacle de Roman Zavada, qui offrira une prestation spéciale à la tombée du jour, vers 20 h 30.

Roman Zavada vous propulsera dans le passé des années 20 en dépoussiérant les grands classiques du cinéma muet. C’est au piano, son instrument de prédilection, qu’il improvisera spontanément la trame musicale des courts métrages qui seront projetés simultanément sur grand écran. Inspiré par l’image silencieuse en noir et blanc, il transmettra l’émotion, la tension et surtout le rire à l’auditoire.

Soumis à l’action du film, il livrera un dialogue musical unique et impressionnant, dans lequel les touches noires et blanches du piano virevolteront de gauche à droite et plongeront le public en plein cœur de l’histoire. Ce ciné-concert délirant fera revivre l’un des plus célèbres duos de l’histoire cinématographique, Laurel et Hardy. En cas de pluie, le spectacle sera remis au lendemain.

Le piano sera accessible du 27 mai au 3 juin, entre 10 h à 16 h et dès le 4 juin, entre 10 h et 21 h, en dehors des activités prévues à la place de la Seigneurie. Petits et grands pourront animer le cœur du Vieux-Chambly, pour y jouer la pièce musicale de leur choix.

Pour plus d’information, communiquez avec le Service loisirs et culture, au 450 658-1778.