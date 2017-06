Début de la programmation estivale de Chambly

Les activités de la programmation estivale de Chambly débutent dès le vendredi 16 juin, à la place de la Seigneurie. Profitez en famille des nombreuses activités proposées à travers la ville. Pour connaître tous les détails, visitez le site ville.chambly.qc.ca.

Les vendredis de la Seigneurie

La Ville de Chambly et Soirée EMF Musique vous invitent à assister au spectacle de Trio SVD, le vendredi 16 juin, 20 h, à la place de la Seigneurie. Ce trio propose un répertoire composé de matériel original et de reprises de musiciens jazz tels que Pat Metheny, John Scofield, Adam Rogers, Kurt Rosenwinkel, Gateway et Sylvain Luc.

Le vendredi 23 juin, à 20 h, voyez Les Poules à Colin, un groupe de cinq musiciens qui ont été élevés dans les coulisses des festivals folks et ayant appris leur métier avec certains des plus grands musiciens traditionnels du Québec.

Ciné-quartier

Venez vivre l’expérience du cinéma en plein air et découvrez des films sur grand écran, dans un parc près de chez vous ! Le jeudi 22 juin, dès 20 h 30, le Ciné-quartier prendra place au parc de la Commune avec le film d’animation Chantez !. Animation et maïs soufflé pour tous !

Centre nautique Gervais-Désourdy

Ouvert les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h. L’horaire estival débute le 21 juin, du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h. Le Centre nautique offre la location de plusieurs types d’embarcations : Canot, kayak, pédalo, planche à pagayer et canot rabaska. Pour connaître les tarifs ou les activités, consultez le site ville.chambly.qc.ca, L’Écluse ou téléphonez au 450 658-6436.

Bateau Le Chambly I

Laissez-vous charmer par la beauté du bassin de Chambly et montez à bord pour une balade nautique d’une heure. Gratuit pour les aînés (60 ans et plus, avec carte Accès) et les enfants de 2 ans et moins. Information et réservation : 450 658-6436 ou ville.chambly.qc.ca.