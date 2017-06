Fête nationale du Québec à Chambly: Des animations et spectacles pour toute la famille !

La Ville de Chambly invite la population à prendre part aux festivités entourant la Fête nationale du Québec, le samedi 24 juin, dès 16 h, au parc des Ateliers (Lieu historique national du Canal-de-Chambly).

Venez célébrer en famille sous le thème Québec, emblème de notre fierté. À partir de 16 h, participez à une foule d’activités concoctées spécialement pour l’occasion : fanfare humoristique, poète sur échasses, ateliers de podorythmie, concours de force et défis sportifs, jeux gonflables et plus encore !

L’histoire occupera une place d’honneur alors que des membres de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly et des Guides patrimoniaux Au pays de Chambly, tous en costume d’époque, représenteront des personnages clés de notre histoire. Venez rencontrer Louise Chevrier, auteur de romans historiques Les chroniques de Chambly, dévoilant une multitude d’intrigues et d’aventures ! La vie amérindienne vous sera également racontée à l’aide de nombreux objets et l’installation d’un tipi.

Comme le veut la tradition, des spectacles viendront agrémenter la fête. De la danse québécoise par l’ensemble folklorique Les Pieds Légers de Laval sera présentée à 17 h 30 et 19 h. À 18 h, les enfants pourront assister au spectacle d’Anne Lune qui les invitera à venir la rejoindre dans son univers coloré, tout en chansons et en danse. À 19 h 30, la Fanfare Faux nez déambulera dans la foule, avec une prestation musicale qui ne manquera pas de se faire remarquer ! Venez participer à ce joyeux tintamarre, en arborant les couleurs de la Fête nationale.

À 20 h, le groupe Les Trouble-Fêtes vous fera chanter et danser avec un large répertoire québécois allant de Plume aux Trois Accords, en passant par Marie-Mai et Beau Dommage. Finalement, les festivités se termineront à 21 h 30 avec un spectacle lumineux et un feu de joie !

Hot dogs, grignotines, breuvages et bière seront en vente sur le site.