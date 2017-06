Marie-Élaine Thibert en concert au parc des Ateliers

La série de spectacle Sur l’air de Chambly débute en force avec l’artiste bien aimée des Québécois, Marie-Élaine Thibert, le mercredi 28 juin, à 19 h 30, au parc des Ateliers. Jusqu’au 9 août, la Ville de Chambly vous invite à venir assister à ces spectacles présentés en plein air sur ce site exceptionnel, dans une ambiance festive et décontractée.

Finaliste féminine de la toute première édition de Star Académie en 2003, Marie-Élaine Thibert a rapidement gagné le cœur du public par sa personnalité et sa voix. En 2013, après quatre albums, plus de 700 000 albums vendus et plusieurs grandes tournées, Marie-Élaine propose un tout nouvel opus, Cent mille chansons, qui marque ses 10 ans de carrière. Entourée notamment de l’animatrice Monique Giroux, qui en signe la direction artistique, et d’Antoine Gratton aux arrangements de cordes, Marie-Élaine livre sur ce nouvel album une solide performance de plusieurs coups de cœur de la chanson francophone.

Pour connaître la programmation estivale complète, visitez le ville.chambly.qc.ca.