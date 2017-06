Programmation estivale de Chambly !

La Ville de Chambly invite tous les citoyens à participer aux nombreuses activités de la programmation estivale. Dynamiques, originales et sympathiques, elles sont destinées aux enfants, adolescents, adultes et aînés, et ce, pour le plaisir de tous.

Vendredis de la Seigneurie (place de la Seigneurie)

Le vendredi 30 juin, à 20 h, la Ville de Chambly et EMF Musique présentent Émile Poulin, un musicien à la voix nuancée et dotée d’une grande sensibilité, et ayant une touche pianistique bien à lui.

Le vendredi 7 juillet, à 20 h, voyez Le Trio BBQ et la chanteuse Katerine Desrochers, qui présenteront avec humour virtuosité des pièces de leur cru ainsi que des interprétations bien épicées de standards du jazz et de classiques de la chanson.

Matinées classiques

Le dimanche 2 juillet, à 11 h, à la place de la Seigneurie, le trio Parfum du Brésil propose de partir à la découverte des compositeurs brésiliens que sont Gismonti, Jobim, Pascoal et Machado. Vous y rencontrerez les choros, frevos, bossa novas et autres styles brésiliens envoûtants, ainsi que des pièces de compositeurs aux multiples horizons.

Soirée latines

Les dimanches soirs dès 19 h, du 2 juillet au 30 août, venez partager quelques pas de danse salsa et mérengué à la place de la Seigneurie. Trente minutes d’apprentissage de nouveaux pas et une heure trente de danse.

Danse de ligne

Les amateurs de danse sont attendus les lundis soirs à 19 h à la place de la Seigneurie, afin d’y apprendre de nouveaux pas de danse pendant trente minutes, suivi d’une heure de danse en ligne. Les débutants sont les bienvenus.

Fêtes de quartier

Le mardi 4 juillet, dès 18 h, au parc Georges-Pépin, transformez-vous en véritable détective et partez à la recherche d’indices. Que nous dévoileront les enquêtes ? Au programme : énigmes, suspense et gyrophare… Devenez un témoin clé de l’enquête ! En cas de pluie, la fête sera reportée au jeudi.

Sur l’air de Chambly

Le mercredi 5 juillet, dès 19 h 30, assistez au spectacle de Dumas, sur la scène du parc des Ateliers, situé au Lieu historique national du Canal-de-Chambly. Il est recommandé d’arriver tôt puisqu’il n’y a pas de première partie et que le spectacle débutera à l’heure prévue.

Jeudis actifs Zumba

Les jeudis dès 19 h, du 6 juillet au 27 août, à la place de la Seigneurie, prenez part à une séance de zumba en plein air, accompagnée d’une musique entraînante. Participez aux chorégraphies faciles à suivre et profitez de cet entraînement physique complet dans une ambiance de fête !

Ciné-quartier

Venez vivre l’expérience du cinéma en plein air et découvrez des films sur grand écran, dans un parc près de chez vous ! Le jeudi 6 juillet, dès 20 h 30, le Ciné-quartier prendra place au parc Hertel, avec le film d’animation Kubo et l’épée magique. Animation et maïs soufflé pour tous ! En cas de pluie : Centre des aînés (1390, avenue Bourgogne).