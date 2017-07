Revivez la frénésie de l’EXPO 67 au parc des Ateliers !

La population est invitée à prendre part au spectacle hommage à l’EXPO 67, le mercredi 12 juillet, à 19 h 30, au parc des Ateliers.

Vous pourrez entendre les grandes chansons québécoises de l'époque, telles que « Le Yaya » de Joël Denis, « Twiste et chante » des Baronets, « Les boîtes à gogo » de Michèle Richard et « Découragé » du groupe Les Bel Canto. Mettant en scène Les Requins, un quintette de jeunes musiciens passionnés de musique rétro, le spectacle célèbre les 50 ans de cet événement historique.

Le quintette est formé de plusieurs musiciens qui font parallèlement les beaux jours du groupe Cherry Chérie. Connu d’abord pour les centaines de représentations de son spectacle de reprises des années 50-60, Cherry Chérie se fait remarquer aujourd’hui pour ses compositions originales de rock’n roll francophone et ses spectacles partout au Québec et au Canada. Avec la revue musicale « Hommage à L’EXPO 67 », Les Requins compteront sur un cinquième musicien, multi-instrumentiste d’expérience, qui permettra d’élargir la palette musicale de manière à faire revivre avec authenticité et justesse l’éventail des chansons québécoise de l’époque. Site officiel : http://www.johanneroy.net