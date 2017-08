La Ville de Chambly, en collaboration avec POSA/Source des Monts, est fière de présenter la 6e édition de l’événement jeunesse Party dans ma cité, le vendredi 25 août, de 15 h à 21 h, au parc Gilles-Villeneuve.

De 15 h à 19 h, les jeunes pourront s’amuser sur le site et profiter des nombreuses activités proposées. Au programme : foam party, surf mécanique, soccer-pool, camion de graffitis, concours de châteaux de sable, zone chill avec tatouages temporaires, jeux géants animés par Randolph animation, et bien plus. Jusqu’à 19 h 30, DJ Spezzo Meex sera sur place pour animer la foule avec sa musique.

Dès 19 h 30, ne manquez pas le spectacle de JAM, un artiste de la relève, suivi à 20 h du spectacle du chanteur hip-hop Koriass. En cas de pluie, seule la partie spectacle aura lieu.

Un kiosque alimentaire sera accessible sur place. Des hot dogs seront distribués gratuitement pour les jeunes de 12 à 17 ans (quantité limitée).

Notez que des animateurs seront sur place pour assurer la surveillance. Les parents sont également les bienvenus.