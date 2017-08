Plus de 8 500 visiteurs au symposium Artistes sur le champ

La 22e édition du symposium Artistes sur le champ, qui se déroulait les 19 et 20 août au lieu historique national du Fort-Chambly, a connu un franc succès en accueillant plus de 8 500 visiteurs, venus en quête de découvertes artistiques. Le symposium était à nouveau jumelé à la Fête de Saint-Louis, organisée par Parcs Canada, permettant un événement où les arts et l’histoire unissent leur passion.

Quelque soixante artistes ont pris part à cette grande fête des arts, devenue au fil des ans un incontournable à Chambly. Ceux-ci provenaient de Chambly, de la Montérégie, de la grande région de Montréal et de Québec, du Centre du Québec, de l’Outaouais et de la Mauricie. Ils ont également partagé leur passion et leur vision de l’art aux visiteurs, leur permettant de mieux comprendre leur démarche artistique et de découvrir différents styles et techniques. La zone d’animation Vidéotron a connu un grand succès, en piquant la curiosité des visiteurs, petits et grands, leur permettant d’explorer plusieurs facettes des arts visuels dans cinq ateliers. L’artiste Geneviève Phénix orchestrait à nouveau l’œuvre collective, créée par des techniques mixtes, dans un origami sur toile.

Bourses pour l'ensemble l'œuvre :

1er prix : Os Cane (Roxane Lessard), pour l’originalité et la fluidité de ses compositions de même que la dualité des couleurs apaisantes et des lignes géométriques d’où émergent des formes épurées.

2e prix : Gilles Blain, pour sa technique d’une précision exceptionnelle, pour la multitude et le souci des détails de même que la mise en scène de ses personnages donnant vie aux bâtiments. Une invitation à découvrir une vie de quartier animée.

3e prix : Marcel Morin, pour ses tableaux, créés à la manière d’une BD, qui racontent le quotidien des histoires de famille. De style naïf, ses personnages ne manquent pas d’humour tout en ayant de la profondeur et du vécu, dans une ambiance de légèreté créée par l’utilisation judicieuse de lignes courbes.

Mention spéciale : Alain Martel, pour son audace qui pousse sa créativité à déjouer les limites traditionnelles du tableau.

Coup de cœur du public : Gilles Blain, remis en présence du propriétaire de Bedondaine et bedons ronds, monsieur Nicolas Bourgault.

Le symposium Artistes sur le champ est rendu possible grâce à de nombreux partenaires, dont l’entreprise Continental, Bonduelle, Groupe Leroux, Caisse populaire Desjardins du Bassin-de-Chambly, Librairie Larico, Société de gestion des huiles usagées, L’envol des langues, DeSerres, Délires et délices, Bedondaine et bedons ronds, Vidéotron Chambly, Le Journal de Chambly, Le garde-manger de François et Parcs Canada.

Photo : Sandra Bolduc, conseillère municipale de la Ville de Chambly, Marcel Morin, Gilles Blain, Os Cane (Roxane Lessard) et Alain Martel.