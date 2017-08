Benoit Roberge sera à Chambly pour le tournage de sa nouvelle émission TOUT UN FESTIVAL!

Le sympathique animateur Benoit Roberge partira cet été à la découverte des festivals les plus courus et les plus épatants de la province! De la Montérégie au Saguenay en passant par le Nouveau-Brunswick, l’animateur emmènera sa fougue et son amour des gens à la découverte des événements importants et surtout festifs, qui parsèment la saison estivale.



Il s’arrêtera pour l'occasion à Chambly afin d'y déguster les spécialités locales mises à l’honneur et d'y faire des rencontres authentiques lors du BIÈRES ET SAVEURS CHAMBLY les 2 et 3 septembre



TOUT UN FESTIVAL! promet un tour guidé unique et festif qui nous prend par le cœur et par le ventre!



TOUT UN FESTIVAL! en bref

Animateur : Benoit Roberge

13 épisodes de 60 minutes

Diffusion : Printemps 2018