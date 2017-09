Dans le cadre des Journées de la culture, venez célébrer la Fête des récoltes au lieu historique national du Fort-Chambly

Le dimanche 1er octobre, le lieu historique national du Fort-Chambly invite la population à la Fête des récoltes, une activité festive, marquant traditionnellement la fin de l’été, qui viendra clore une saison exceptionnelle!

Présentée dans le cadre des Journées de la culture, la Fête des récoltes donnera lieu à plusieurs activités et animations pour petits et grands. Les visiteurs pourront entre autres assister à une animation présentée par un spécialiste des variétés anciennes au potager patrimonial du fort. Ils pourront également prendre part à des ateliers ludiques d'éducation alimentaire autour de la pomme et à des dégustations de biscuits à la courge offertes par l'organisme La Corne d’abondance. Ce dernier est un organisme communautaire en santé et services sociaux à qui sont remises toutes les récoltes du potager du fort.

De plus, les visiteurs pourront contribuer à enrichir la borne interactive située dans l’exposition Monsieur Dion, un sauveur du fort au moyen de leurs témoignages et de leurs photos. Enfin, ce sera une des dernières occasions de voir l'exposition Saveurs de Nouvelle-France, puisqu’elle fera place à une nouvelle exposition en 2018.

La Fête des récoltes est une activité gratuite présentée par Parcs Canada en collaboration avec la Ville de Chambly.

Parcs Canada encourage les visiteurs à planifier leur visite et à explorer de nouvelles destinations fascinantes en 2017 en consultant son site Web ou en téléchargeant la NOUVELLE appli mobile Parcs Canada pour obtenir une liste de trésors cachés et découvrir d’autres façons uniques et mémorables de célébrer Canada 150.