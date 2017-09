Le Quatuor de saxophones Nelligan présente : L’Art de la fugue de Jean-Sébastien Bach

La Ville de Chambly vous invite à découvrir L’Art de la fugue, une œuvre de Jean-Sébastien Bach, présentée par le Quatuor de saxophones Nelligan, le dimanche 22 octobre, à 11 h, au restaurant Fourquet Fourchette (1887, av. Bourgogne).

Formé de Michel Éthier, Jean-François Guay, Corinne Lanthier et Alfredo Mendoza Ahuatzin, le quatuor s’est donné comme mandat de faire connaître le saxophone classique et contemporain au grand public. Entièrement dédiés à leur instrument et à la promotion de celui-ci, ces musiciens vous offriront une version de L’Art de la fugue, une œuvre de fin de vie de Jean-Sébastien Bach, dans une transcription de Louis-Noël Fontaine.

L'homogénéité du quatuor de saxophones rend entièrement justice à une œuvre qui mérite par son essence même la plus large diffusion possible. Les auditeurs seront sans aucun doute étonnés du résultat.

Les billets sont en vente au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel), à la Bibliothèque municipale de Chambly (1691, avenue Bourgogne), de même qu’au restaurant Fourquet Fourchette, au coût de 15 $ (ou 12 $ avec la carte Accès).

Information : 450 658-1778