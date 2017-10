Théâtre jeunesse : Dépêche-toi !

La Ville de Chambly invite les enfants de 5 ans et plus à assister à la pièce de théâtre Dépêche-toi, le dimanche 12 novembre, dès 13 h 30, à l’École secondaire de Chambly (535, boulevard Brassard).

Récipiendaire de nombreux prix à l’internationale, cette pièce théâtrale vous emmènera dans un voyage vers un pays loufoque, où habitent des créatures bizarres qui ne font que courir, paniquer et gaspiller leur temps, en se lamentant de ne pas en avoir assez ! Résultat : celui-ci ne fait que filer entre leurs doigts ! En mélangeant le clownesque avec le sérieux, le réel avec l'absurde, cet ensemble coloré de comédiens, musiciens et marionnettistes vous feront vivre une aventure inattendue !



Êtes-vous prêts à vivre des péripéties surprenantes et à vous laisser impressionner par des musiciens en direct ? Soyez des nôtres lors de la représentation de Dépêche-toi, qui tout en vous divertissant, fera réfléchir les plus grands.



Les billets sont en vente au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel) et à la bibliothèque (1691, avenue Bourgogne), au coût de 5 $.

Information : 450 658-1778