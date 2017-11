Vivez un Noël pas comme les autres avec Étienne Cousineau

Dans le cadre du prochain Caffè musica, la Ville de Chambly vous invite à replonger dans l’ambiance d’un Noël d’antan avec le sopraniste Étienne Cousineau et son spectacle intitulé Un Noël pas comme les autres. Ce concert aura lieu le dimanche 3 décembre, à 11 h, au restaurant Fourquet Fourchette (1887, av. Bourgogne).

Accompagné de son pianiste, Étienne Cousineau vous fera redécouvrir certains classiques rappelant les Noëls heureux de votre enfance, tels que Minuit Chrétiens, Ave Maria, Have Yourself a Merry Little Christmas, Noël un enfant, et bien plus encore ! En plus de vous charmer avec sa voix puissante, riche et touchante, il mettra un baume sur la nostalgie que peut apporter le temps des fêtes. Sa personnalité unique, sa folie contagieuse et son amour du public, apportera aussi joie, bonheur et paix... Ce spectacle s’adresse aux amoureux de Noël !

Révélé au grand public par l’émission LA VOIX au printemps 2013, Étienne Cousineau compte maintenant plus de dix ans de carrière. Après avoir interprété le rôle de Mary Sunshine dans la comédie musicale Chicago à Montréal et à Paris, Étienne poursuit un chemin artistique qui le mènera à participer à des projets d’opéra, d’opérette, de théâtre et d’humour.



Les billets sont en vente au Centre administratif et communautaire (56, rue Martel), à la Bibliothèque municipale de Chambly (1691, avenue Bourgogne), de même qu’au restaurant Fourquet Fourchette, au coût de 15 $ (ou 12 $ avec la carte Accès).

Information : 450 658-1778