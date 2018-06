Les bibliothèques de Longueuil sont ouvertes aux résidents de Carignan

La Ville de Carignan rappelle qu’une entente intermunicipale a été conclue avec la Ville de Longueuil en juillet 2011 afin que les Carignanoises et Carignanois puissent accéder aux huit (8) points de services du Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil, dont la bibliothèque Raymond-Lévesque qui est située à 7 km de l’hôtel de ville de Carignan.

Grâce à cette belle initiative, la population carignanoise peut profiter tout à fait gratuitement des nombreux services offerts sur le territoire de Longueuil et de ses arrondissements Saint-Hubert, Greenfield Park et Vieux-Longueuil : activités, biens et ressources, notamment l’emprunt et la location de près de 400 000 documents imprimés et 16 500 documents audiovisuels et multimédias. Les membres du Réseau ont également accès au catalogue de recherche en ligne, intitulé Léonard, qui permet de réserver, renouveler ou faire venir à la bibliothèque de leur choix des documents d’une autre bibliothèque, à partir de leur poste de travail à la maison.

Pour profiter du service comme le font déjà 1 076 citoyens de Carignan, il suffit de se présenter à l’un des points de service du Réseau des bibliothèques publiques de Longueuil et la Ville de Longueuil enverra la facture directement à la Ville de Carignan.

« Cette offre intéressante complète à merveille notre petit réseau de bibliothèque itinérante dont le principe est fort simple : il suffit de se rendre à l’une des boîtes de livres (ou croque-livre jeunesse) situées sur le territoire pour y emprunter ou pour y déposer un livre. La nature des livres déposés dans la boîte peut varier (romans, poésie, recettes, romans jeunesse, bandes dessinées, etc.). L’objectif est de faire voyager les livres d’un lecteur à un autre. Nous sommes très fiers de ce service écoresponsable et gratuit » s’est exprimé le maire, Patrick Marquès.

Huit (8) boîtes de livres sont actuellement offertes sur le territoire. Ces dernières sont localisées près des boîtes postales de l’île aux Lièvres (cette dernière sera remplacée suite à l’incendie du 28 mars), en bordure de l’école du Parchemin, près du Centre multifonctionnel et à l’entrée des parcs Genest, Rémy-Nolet et de la Plume-Magique.