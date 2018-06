Au secours! de Marie-Thérèse Quinton présenté dans la région

Du 8 au 16 juin, tous les vendredis et samedis à 20 h, le Café- Théâtre de Chambly présente Au secours!, une comédie de Marie-Thérèse Quinton, mise en scène par Mylène Lamontagne.

Résumé de la pièce

Rien ne va plus à l'Hôpital Notre-Dame de la Souffrance : avec les coupures budgétaires, médecins, infirmières et patients sont sur le pied de guerre. La privatisation serait-elle la solution? Bob Sirois et sa femme Nicole, ex-propriétaires d'un Macdo, sauveront-ils le système hospitalier avec leurs techniques de gestion et de marketing?

Distribution

La production met en vedette les nouveaux comédiens de cette année, Tricya Guimond-Dupont, Emrik Côté et Alexis Lebel, ainsi que Véronique Dupont.

Quelques mots sur les ateliers

L'École de Théâtre de Chambly, en collaboration avec le Café-Théâtre de Chambly, vous offre la chance de vivre une expérience unique, inoubliable: celle de vous produire sur les planches !

Chaque atelier travaille les éléments suivants: techniques de jeu, confiance en soi, mise en scène et production d'un spectacle.