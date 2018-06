Animation, spectacles et activités de tous genres pour un été incontournable à Chambly

La Ville de Chambly est heureuse de présenter sa programmation estivale 2018, comprenant plus d’une centaine d’activités gratuites de tous genres, qui plairont aux petits et aux grands.

En plus de retrouver leurs activités préférées telles que les Fêtes de quartier, Sur l’air de Chambly et les activités de la place de la Seigneurie, les citoyens auront également la chance d’assister au spectacle aérien des Snowbirds, présenté pour la toute première fois au-dessus du bassin de Chambly.

Fête nationale du Québec

Dimanche 24 juin, dès 16 h

Parc des Ateliers (Lieu historique national du Canal-de-Chambly)

Animation et spectacles pour toute la famille ! Hot dogs, grignotines, breuvages et bière seront en vente sur le site.

16 h : Trampoline bungee, fermette, mini-golf, tir à l’arc, cerfs-volants, jeux gonflables et plus encore !

18 h : Violon Dingue : Mélodies endiablées pour toute la famille !

19 h : Nos deux : Pop-folk en tandem

20 h : Discours patriotique et lever du drapeau, suivi du spectacle du groupe Volume 10, qui interprètera des grands succès du rock québécois

21 h 30 : Spectacle de feu et feu de joie

Sur l’air de Chambly

Mercredis, 27 juin au 8 août, 19 h 30

Parc des Ateliers (Lieu historique national du Canal-de-Chambly)

Les mercredis, du 27 juin au 8 août, la Ville propose une série de spectacles en plein air, avec des artistes québécois bien établis, qui vous en mettront plein la vue ! Arrivez tôt pour ne rien manquer du spectacle !

Artistes invités : Annie Villeneuve (27 juin), The Lost Fingers (4 juillet), Andrea Lindsay (11 juillet), Debbie Lynch-White (18 juillet), Jérôme Couture (25 juillet), Fanny Bloom (1er août) et Rumba (8 août)

Fêtes de quartier

Thème : Quand je serai grand…

Mardis, 18 h à 20 h 30

Les familles de Chambly sont invitées à prendre part à un périple dans le monde étonnant de la lecture, qui les conduira de l’univers du fantastique à celui de la science-fiction, sans oublier l’énigmatique roman policier et la bande dessinée ! En cas de pluie, l’activité est reportée au jeudi de la même semaine.

Exceptionnellement jeudi : 28 juin, parc Duvernay : J’aimerais créer de la magie

3 juillet, parc Georges-Pépin : J’aimerais être célèbre

10 juillet, parc Gilles-Villeneuve : J’aimerais sauver le monde

17 juillet, parc Laurent-Blanchard : J’aimerais aller aux Jeux olympiques

24 juillet, parc De Beaulac : J’aimerais inventer mon univers

31 juillet, parc Sainte-Marie : J’aimerais être l’ami des bêtes

Grande fête de la famille

Thème : J’aimerais explorer la Terre

Mardi 7 août, 17 h à 20 h 30

Parc des Patriotes

Du pôle Nord à la jungle, en passant par les profondeurs de l’océan, plongez dans des récits rocambolesques ! À 19 h, surfez sur les airs rythmés des chansons ensoleillées d’Ari Cui Cui !

Ciné-Quartier

Jeudis, dès 20 h 30

Vos films préférés seront projetés sur écran géant dans un parc près de chez vous ! À la tombée du jour, animation et maïs soufflé pour tous ! En cas de pluie, les représentations auront lieu au Centre des aînés de Chambly (1390, av. Bourgogne).

21 juin, parc de la Commune : Nelly et Simon : Mission Yéti

5 juillet, parc Hertel : Ferdinand

19 juillet, parc Akilas-Maynard : Jumangi : Bienvenue dans la jungle

2 août, parc Louise-De Ramezay : Sherlock Gnomes

Place de la Seigneurie

La place de Seigneurie animera le cœur du Vieux-Chambly tout l’été ! On y propose une variété d’activités culturelles et sportives, ainsi que des spectacles pour toute la famille.

Danse de ligne

Lundis, 19 h à 20 h 30, du 25 juin au 13 août

Les amateurs de danse de tous les niveaux sont invités à venir apprendre trente minutes de nouveaux pas et une heure de danse en ligne.

Jeudis actifs Zumba

Jeudis, 19 h à 20 h, du 5 juillet au 9 août

Cet été, gardez la forme ! Séances d’aérobie basées sur des rythmes latins faciles à reproduire. En collaboration avec Synergie Élite.

Les vendredis de la Seigneurie

Vendredis, 20 h, du 15 juin au 17 août

Découvrez des artistes aux styles musicaux variés, dans des spectacles présentés en toute intimité, dans une ambiance estivale décontractée. En collaboration avec EMF Musique.

Artistes invités : Smokin’ DeVille, Fanny est partie, MurMure, Shnock & Shanti, De plume et d’encre, JPS Band, Barbes & Gloss, Bharath and his Rythm Four, Wave soup et Bleu Electric

Échecs et compagnie

Samedis, 13 h à 16 h, du 14 juillet au 11 août

Plusieurs jeux pour les petits et les grands sont à découvrir en famille ! Les personnes seules peuvent se joindre à un groupe ! Parties d’échecs et jeux de société sur table, jeux d’échecs et de serpents et échelles géants ainsi que des jeux d’adresse et d’habileté. Plaisir garanti ! En collaboration avec le Club d’échecs de Chambly.

Samedis percutants

Samedis 23 juin (19 h 30), 7 juillet (20 h), 21 juillet et 4 août (19 h 30)

Un atelier de percussion, suivi d’une prestation musicale des plus rythmées ! Apportez votre tam-tam (ou essayez les nôtres) et suivez le rythme entraînant des percussions !

Artistes invités : MoviMento, Dounia Percussion, Jamfola et Saya Percussion

Les matinées classiques

Dimanches 15, 29 juillet et 12 août, 11 h

Débutez votre matinée tout en douceur, avec de la musique classique, café et croissants.

Artistes invités : Trio La Bohème, Str3tto et Opéra champêtre

Place aux enfants

Dimanches 8, 22 juillet et 5 août, 11 h

Spectacles de musique, de danse et de théâtre dédiés aux enfants âgés de 3 à 8 ans.

Artistes invités : Les Éco-Pirates, Abeille Beausoleil et les 4 saisons et À la recherche de Peter Pan

Soirées latines

Dimanches, du 1er juillet au 5 août, 19 h à 21 h

Danses salsa et mérengué. Trente minutes d’apprentissage de nouveaux pas et une heure trente de danse.

Piano public

Accessible tous les jours, en dehors des activités prévues à la place de la Seigneurie. Petits et grands sont invités à venir jouer la pièce musicale de leur choix.

Symposium Artistes sur le champ

18 et 19 août, 10 h à 17 h

Lieu historique national du Fort-Chambly

Partagez la passion et les univers de soixante artistes peintres au talent remarquable et aux styles variés, qui exposeront leurs œuvres, en plus de créer sur place et d’échanger avec le public. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer à Chambly. L’événement est jumelé à la fête de Saint-Louis, présenté par Parcs Canada. La programmation complète sera dévoilée plus tard cet été.

Chambly, un bassin de culture

Stations tactiles

Accessibles à la bibliothèque municipale et au bureau Accueil Chambly, ces stations tactiles diffusent des informations concernant le circuit patrimonial, la programmation estivale, de même que les outils multimédias disponibles sur le site Internet de la municipalité. Chaque station est munie d’un grand écran tactile offrant une navigation simple et intuitive, permettant l’exploration des principaux points d’intérêt historiques et patrimoniaux de la ville. Un jeu-questionnaire permet de tester vos connaissances sur l’histoire de Chambly.

Circuit interactif guidé par GPS

À pied ou à vélo, voyagez dans le temps en quête de trésors historiques et d’anecdotes savoureuses ! Téléchargez le parcours géolocalisé au www.baladodecouverte.com (Circuits/Chambly, une histoire à raconter).

Audioguide

Découvrez l’histoire de Chambly, des faits et anecdotes historiques, ainsi que les différents sites patrimoniaux, à l’aide de bandes audio, téléchargeables sur le site Internet municipal. Vous pouvez également louer un appareil, accessible au bureau Accueil Chambly.

Randonnée historique en rabaska

L’histoire du bassin de Chambly, c’est aussi celle de la traite des fourrures et du monde des voyageurs. Partez à sa découverte, accompagnée d’un guide-interprète, à bord d’un canot rabaska comptant 12 places. Réservation individuelle ou de groupe au Centre nautique Gervais-Désourdy.

Visites guidées

Des interprètes en costume d’époque des Guides patrimoniaux Au pays de Chambly racontent le Chambly d’autrefois toutes les fins de semaine de l’été, de 13 h à 16 h, au Corps de garde du Fort-Chambly.

Bureau accueil Chambly

1900, avenue Bourgogne

Ouvert tous les jours dès le 16 juin, de 10 h à 18 h

Le bureau Accueil Chambly a pour mission d’informer, d’orienter et de répondre aux questions des citoyens et visiteurs, tout en leur faisant découvrir les différents services et activités à caractère récréotouristique offerts à Chambly.

Centre nautique Gervais-Désourdy

Jusqu’au 17 juin, mercredi et dimanche, 10 h à 17 h

18 juin au 19 août, lundi au vendredi, 10 h à 19 h et samedi et dimanche,

10 h à 17 h

Location d’embarcations

Profitez des joies de la navigation sur le bassin de Chambly ! Plusieurs types d’embarcations disponibles : Canot, pédalo, planche à pagayer, kayak et canot rabaska. Plusieurs formations ou activités sont proposées. Pour plus de détails, consultez le site www.ville.chambly.qc.ca ou L’Écluse.

Le Chambly I

Mercredi au dimanche : 11 h, 13 h, 14 h 30 et 16 h

Profitez d’une balade nautique d’une durée d’une heure sur le bassin de Chambly, à bord du bateau Le Chambly I. Gratuit pour les enfants de 2 ans et moins et les aînés résidants (60 ans et plus, avec carte Accès). Information sur les tarifs et réservation au 450 658-6436.

Événement jeunesse 2018

Party dans ma Cité

24 août, au parc Gilles-Villeneuve, de 15 h à 21 h

Événement pour les jeunes de 12 à 17 ans.

La programmation détaillée sera présentée prochainement.

Spectacles musicaux, danse avec DJ, compétitions sportives, beaucoup d’animation et bien plus ! En collaboration avec POSA/Sources des Monts.

Vélo-Cité

Service offert gratuitement aux aînés (60 ans et plus) de Chambly

Le programme Vélo-Cité est un service gratuit de balades récréotouristiques en vélo triporteur, visant à briser l’isolement chez les aînés et les personnes à mobilité réduite. Le service est offert les fins de semaine jusqu’au 20 juin. Il sera ensuite offert tous les jours de 9 h 30 à 16 h 30. Nouveauté cette année, le service est ouvert à tous durant la semaine. Les détails pour les horaires, les réservations et les modalités seront dans L’Écluse de juin et sur le site Internet de la Ville.