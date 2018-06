Mario Pelchat présente Nos Incontournables-Les Grands disparus

Déjà en tournée avec son spectacle hommage à Roger Whittaker et Sweet People en compagnie de Laurence Jalbert, Paul Daraîche, Natasha St-Pier, Cindy Daniel, Christian Marc Gendron et Manon Séguin, Mario Pelchat a rapidement eu l’idée d’inclure un bloc durant lequel les interprètes reprennent des succès de certains artistes nous ayant récemment quittés.

C’est ainsi qu’est né l’album « Nos Incontournables – Les grands disparus ». Sur cet opus, les artistes parmi les plus aimés du public, rendent hommage aux grands disparus des dernières années. Johnny Hallyday, France Gall, Michel Delpech, Georges Moustaki, Demis Roussos et plus près de nous Pierre Lalonde, Leonard Cohen et Patrick Bourgeois tous partis trop vite mais lesquels nous ont laissé des chansons qui ne nous quitteront jamais.

À la demande générale, après une tournée à guichets fermés (qui reprendra en février 2019) Mario Pelchat et ses acolytes feront vibrer toute une génération qui a été bercée par ces incontournables!

Fier producteur

Présent dans le paysage culturel depuis près de 40 ans, Mario Pelchat est chanteur, producteur et également vigneron. Depuis ses débuts comme producteur, il a fait vendre plus d’un million d’albums à des artistes québécois. Juste en 2017, il a vu quatre des albums qu’il a produits se retrouver dans le palmarès des dix albums les plus vendus au Québec! Parions que « Nos Incontournables – Les grands disparus » saura trouver sa place auprès des fans des icônes de la musique française qui nous ont quittés dernièrement.

Les mélomanes ont perdu de nombreuses idoles au cours des dernières années mais Mario est bien déterminé à garder leur mémoire vivante avec son nouvel opus « Nos Incontournables – Les grands disparus ». L’album est en magasin dès maintenant ainsi que sur Itunes. Mario Pelchat présentera le spectacle le 11 septembre prochain au Festival Western de Saint-Tite! Pour connaître les nouvelles dates à venir de la tournée, visitez le site officiel de l’artiste au www.mariopelchat.com