L'Atelier lyrique de Chambly présente son concert d'été

Des airs joyeux, pleins de fraîcheur et, pourquoi pas, teintés d’un brin de folie, c’est ce que vous offre L’Atelier lyrique de Chambly à l’occasion de son concert « Opéra en folie » qui se tiendra le dimanche 10 juin 2018, à 14h, à la Salle Randell, sise au 2000, avenue Bourgogne, à Chambly.

Sous la direction artistique de la mezzo-soprano Christiane Fournier, l’événement mettra en vedette la soprano Valérie Poisson et le baryton Patrice Côté, ainsi que les élèves de L’École de chant de l’Atelier lyrique de Chambly. Accompagnés par la pianiste Katia Brisson, ces derniers sauront vous éblouir et… vous amuser, par des airs entraînants tirés des opéras et opérettes les plus célèbres.

Costumes colorés, voix magnifiques, mise en scène audacieuse, voilà le menu pour un après-midi des plus divertissants !