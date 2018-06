Déjà 7 ans pour l’événement L’Art-Rue à Chambly

L’activité L’Art-Rue, organisée par la Fondation pour les arts et la culture du bassin de Chambly, en partenariat avec la Ville de Chambly, revient pour une septième édition, le samedi 16 juin prochain.

Cet événement permet à tous les membres de la famille possédant un cœur d’artiste, de créer de véritables œuvres d’art sur l’asphalte à l’aide de craies, de peinture en vaporisateur et de gouache à l’eau. Pas besoin d’apporter votre matériel. Tout est fourni sur place.

Devant le succès de cet événement, même exporté à Lyon en France, la Ville de Chambly a décidé de poursuivre son aide financière de 2 000 $, et son soutien technique. Cette collaboration permet de contribuer au volet animation multidisciplinaire de la programmation afin de sensibiliser la population à une plus grande variété de disciplines artistiques. Il y aura des amuseurs publics, du maquillage et des surprises !

Cette activité familiale d’art urbain est devenue une tradition artistique dans les rues de Chambly. Elle s’installera sur l’avenue Bourgogne, face à l’église Très-Saint-Cœur-de-Marie et dans une partie de son stationnement. Exceptionnellement, une partie de l’avenue Bourgogne, entre les rues de l’Église et Viens, sera fermée à la circulation, le samedi 16 juin prochain, entre 8 h 30 et 12 h 30. L’activité est remise au lendemain en cas de pluie.

Un grand gagnant sera consacré dans chacune des catégories suivantes : enfant, famille et adulte. Le récipiendaire du prix coup de cœur du public recevra un agrandissement de son œuvre au Salon Art et Culture de la FAC, qui se déroulera les 24 et 25 novembre 2017. Ce prix est offert par la Ville de Chambly.

La Fondation pour les arts et la culture du bassin de Chambly est à la recherche de bénévoles pour cet événement. Pour plus d’information, contactez Bruno Huissoud, président de la Fondation pour les arts et la culture du bassin de Chambly au 450 447-6606 ou par courriel à info@facbassin.com.