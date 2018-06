Programmation estivale de Chambly : C’est un départ !

Les activités de la programmation estivale de Chambly débutent le vendredi 15 juin, à la place de la Seigneurie. Profitez en famille des nombreuses activités proposées à travers la ville. Pour connaître tous les détails, visitez le site ville.chambly.qc.ca.

Vendredis de la Seigneurie

La Ville de Chambly et Soirée EMF Musique vous invitent à assister au spectacle de Smokin’ DeVille, le vendredi 15 juin, 20 h, à la place de la Seigneurie. Ce groupe fait revivre la musique des fifties avec un rockabilly marginal influencé par la musique surf, swing et rock’n roll de l’époque. À ce savant mélange s’ajoute une énergie festive et rugissante qui ne laisse personne indifférent. Embarquez dans le « trip » Smokin’ DeVille et roulez le gaz à fond vers une fête brûlante à saveur rétro mais attention, ça décoiffe !

Le vendredi 22 juin, à 20 h, voyez Fanny est partie. Avec ses membres issus d’horizons très contrastés, le groupe de Québec sort Réalité augmentée, un mini-album de six titres aux sonorités typiques de la chanson francophone, à partir duquel il se produira sur scène à Québec et ailleurs au Québec. Après une formation en gestion de carrière artistique, l’auteur-compositeur et chanteur-guitariste du groupe, Guillaume Bourget, réalise que le moment est venu de produire un premier album complet. Après la filature en est l'aboutissement : un album folk rock franco sympathique !

Ciné-quartier

Venez vivre l’expérience du cinéma en plein air et découvrez des films sur grand écran, dans un parc près de chez vous ! Le jeudi 21 juin, dès 20 h 30, le Ciné-quartier prendra place au parc de la Commune avec le film d’animation Nelly et Simon : Mission Yéti. Animation et maïs soufflé pour tous !

Centre nautique Gervais-Désourdy

L’horaire estival débute le 18 juin, du lundi au vendredi, de 10 h à 19 h, et les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h. Le centre nautique offre la location de plusieurs types d’embarcations : Canot, kayak, pédalo, planche à pagayer et canot rabaska. Pour connaître les tarifs et les activités, consultez le site ville.chambly.qc.ca, L’Écluse ou téléphonez au 450 658-6436.

Bateau Le Chambly I

Laissez-vous charmer par la beauté du bassin de Chambly et montez à bord pour une balade nautique d’une heure. Gratuit pour les aînés (60 ans et plus, avec carte Accès) et les enfants de 2 ans et moins. Information et réservation : 450 658-6436 ou ville.chambly.qc.ca.