Exposition photos 2018 sur le thème TRACES HUMAINES

Tout au long de son existence, l’humain laisse des traces de son passage. Ces traces indélébiles ou éphémères, marquées dans la pierre ou le sable sont issues de comportements humains anciens ou récents, motivées parfois par une recherche d’identité.

Ces traces ont servi d’inspiration aux membres du Club de photographie l'Iris de Chambly (CPIC) pour leur sixième exposition annuelle, en partenariat avec la Ville de Chambly.

Comme l’ont déjà fait des dizaines de milliers d'amoureux de la photo lors des éditions antérieures, nous invitons les citoyens de Chambly et les visiteurs à venir parcourir le résultat de cette quête photographique des membres du CPIC : La captation des traces de l’humain avant qu’elles ne disparaissent.

L'édition 2018 se déroulera du 16 juin au 8 octobre. Plus de 56 photographies grand format, en couleur ou en noir et blanc, seront présentées dans deux lieux distincts de Chambly : au parc de Fréhel sur la promenade riveraine (face au bassin de Chambly) et au parc du lieu historique national du Fort-Chambly.

Le Club de photographie l'Iris de Chambly a été fondé en 2011. Il compte 55 membres majoritairement résidents de Chambly. L'objectif du CPIC est de fournir à ses membres une occasion de partager, développer et promouvoir leurs compétences photographiques. L'exposition annuelle est un des moyens privilégiés qui permet de présenter au public le fruit du travail artistique des membres.