Culture Montérégie réunit ses membres et présente son conseil d'administration

Le jeudi 14 juin dernier, Culture Montérégie tenait son assemblée générale annuelle des membres. Cette assemblée constitue toujours un moment phare dans l’année pour l’organisme qui regroupe et représente le milieu culturel montérégien et ses partenaires. L’équipe de Culture Montérégie a dressé un bilan positif de ses actions de la dernière année.

À l’heure où une nouvelle Politique culturelle pour le Québec vient d’être lancée, affirmant vouloir dynamiser la relation entre la culture et le territoire, cette 41e assemblée générale annuelle réaffirme le rôle essentiel que joue l’organisme dans le développement culturel régional.

« L’assemblée est aussi une occasion de remercier celles et ceux qui nous accompagnent, tout au long l’année, à travers nos différents projets, mentionne Nancy Bélanger, directrice générale de l’organisme. Nous en profitons pour remercier les membres de leur confiance, partout sur le territoire. Nos partenaires aussi, que ce soit le ministère de la Culture et des Communications, le Conseil des arts et des lettres du Québec, ou Emploi-Québec, pour leur appui capital dans la poursuite de notre mission. »

Madame Bélanger a également tenu à remercier les député(e)s de la région qui s’avèrent des collaborateurs fidèles par le biais du Programme de soutien à l’action bénévole, notamment Stéphane Bergeron, député de Verchères, Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin, Simon Jolin-Barrette, député de Borduas, Diane Lamarre, députée de Taillon, Nicole Ménard, députée de Laporte, Jean-François Roberge, député de Chambly, Claire Samson, députée d'Iberville, et Dave Turcotte, député de Saint-Jean.

Élections au conseil d’administration

L’assemblée générale permet aussi de tenir les élections des administrateurs de Culture Montérégie. Cette année, Alain Boisvert, réalisateur, a été réélu à titre de représentant des membres en cinéma, vidéo et arts médiatiques; Andrée Bouchard, présidente du Regroupement des commissions scolaires de la Montérégie, a été réélue comme représentante des membres partenaires; Francis Coupal, artisan verrier, a été élu comme représentant des membres en métiers d’art; Christine Devey, directrice générale de la Maison nationale des Patriotes, s’est vu confier un nouveau mandat pour représenter les membres en muséologie; Gilles Garand, expert en patrimoine vivant, sera de nouveau représentant des membres en patrimoine-histoire; et enfin, le comédien Sylvain Massé, retrouve son poste de représentant en arts de la scène.

Les membres du conseil d’administration se sont réunis, à la suite de l’assemblée, pour choisir celle et ceux qui constitueront le comité de direction. Sylvain Massé a ainsi été nommé président, Gilles Garant, Karine Landerman et Bertrand Carrière, vice-présidents, Louise Séguin, trésorière et Linda Amyot, secrétaire.

Culture Montérégie

Fondé en 1977, Culture Montérégie a pour mission de regrouper et de mobiliser, dans un esprit de concertation, l’ensemble des personnes, physiques ou morales, établies en Montérégie qui exercent une activité professionnelle dans les domaines de la culture et des communications. L’organisme les représente et leur offre des services. Il fait la promotion de la culture et des communications et participe au développement culturel de la Montérégie.

Pour de plus amples renseignements, il est possible de consulter le rapport annuel 2017-2018 de Culture Montérégie au www.culturemonteregie.qc.ca.