Cet été, venez vous amuser à la Ville de Chambly !

Avec l’arrivée des vacances estivales, la Ville de Chambly propose aux citoyens de profiter d’une foule d’activités gratuites à travers la municipalité. Pour connaître l’ensemble de la programmation estivale, visitez le site ville.chambly.qc.ca.

Vendredis de la Seigneurie

Le vendredi 22 juin, à 20 h, voyez le spectacle de Fanny est partie, un groupe de cinq musiciens aux influences musicales folk francophone.

Le vendredi 29 juin, à 20 h, la Ville de Chambly et EMF Musique présentent MurMure, un groupe francophone indépendant avec des racines rock alternatif, pop-rock et folk à la fois. Le groupe Chamblyen composé de Martin Plante à la guitare et au chant, de Réjean Larouche à la batterie et de Suzy Guévin au chant saura vous transporter dans son univers avec énergie ! Leur album éponyme raconte des situations de la vraie vie, parfois nuancées, parfois crues, mais toujours teintées d'émotions.

Samedis percutants

Le samedi 23 juin, à 19 h 30, à la place de la Seigneurie, Movimento proposera une performance participative dans laquelle vous en apprendrez davantage sur les rythmes brésiliens traditionnels tels la samba de Rio et la samba reggae de Bahia. Venez sentir la chaleur de cette musique des plus entraînantes au son de laquelle vous ne saurez retenir un pas de danse !

La grande envolée de l’été

Le mercredi 27 juin, dès 18 h, voyez pour la toute première fois à Chambly les Snowbirds des Forces canadiennes dans un spectacle aérien époustouflant au-dessus du bassin de Chambly. Cet événement sera suivi d’un double concert au parc des Ateliers, dans le cadre du lancement de la saison des spectacles extérieurs Sur l’air de Chambly. D’abord, à 18 h 45, ne manquez pas l’Ensemble de cuivres du 438e Escadron tactique d’hélicoptères, composé de musiciens professionnels en résidence à la base des Forces armées canadiennes, garnison Saint-Hubert. À 19 h 30, ce sera le tour de la chanteuse Annie Villeneuve, proposant un répertoire comprenant une multitude de chansons pour faire danser et chanter la foule !

Fêtes de quartier

Exceptionnellement le jeudi 28 juin. Dès 18 h, au parc Duvernay, percez les plus grands secrets des sorciers, des dragons, des fées… et faites de votre futur un monde à inventer ! En cas de pluie, la fête sera annulée.

Danse de ligne

Les amateurs de danse sont attendus les lundis soirs dès 19 h à la place de la Seigneurie, où ils pourront apprendre de nouveaux pas de danse pendant trente minutes, suivi d’une heure de danse en ligne. Les débutants sont les bienvenus.