Une foule d'activités pour toute la famille à Chambly

Avec l’arrivée des vacances estivales, la Ville de Chambly propose aux citoyens de profiter d’une foule d’activités gratuites à travers la municipalité. Pour connaître l’ensemble de la programmation estivale, visitez le site ville.chambly.qc.ca.

Vendredis de la Seigneurie

Le vendredi 29 juin, à 20 h, la Ville de Chambly et EMF Musique présentent MurMure, un groupe francophone indépendant avec des racines rock alternatif, pop-rock et folk à la fois. Le groupe Chamblyen composé de Martin Plante à la guitare et au chant, de Réjean Larouche à la batterie et de Suzy Guévin au chant saura vous transporter dans son univers avec énergie ! Leur album éponyme raconte des situations de la vraie vie, parfois nuancées, parfois crues, mais toujours teintées d'émotions.

Le vendredi 6 juillet, à 20 h, le duo Shnock & Shanti offrira une prestation inspiré par les rythmes du monde et les mélodies vagabondes. Ainsi, aux airs tsiganes espiègles s’échappant de l’accordéon de Shanti répondent aux plaintes bluesy de la guitare du vieux Shnock. Et c’est dans l’union des voix de nos deux musiciens que cette étonnante palette musicale se fond en un style unique et chaleureux.

Crédit photo: Courtoisie

Fêtes de quartier

Le mardi 3 juillet, à 18 h, au parc Georges-Pépin. Vous recherchez la gloire et les projecteurs ? Que ce soit sur scène, devant la caméra ou avec vos pinceaux, faites appel à votre créativité et découvrez des personnages de grande renommée. En cas de pluie, la fête sera reportée au jeudi.

Sur l’air de Chambly

Le mercredi 4 juillet, à 19 h 30, The Lost Fingers débarque au parc des Ateliers pour animer la foule tout en musique ! Ce quartet unique en son genre explore avec originalité les riches saveurs de la musique du monde, du swing, du jazz et du pop.

Ciné-quartier

Le jeudi 5 juillet, dès 20 h 30, le Ciné-quartier prendra place au parc Hertel, avec le film d’animation Ferdinand. Animation et maïs soufflé pour tous ! En cas de pluie : Centre des aînés (1390, avenue Bourgogne).

Danse de ligne

Les amateurs de danse sont attendus les lundis soirs dès 19 h à la place de la Seigneurie, où ils pourront apprendre de nouveaux pas de danse pendant trente minutes, suivi d’une heure de danse en ligne. Les débutants sont les bienvenus.

Soirées latines

Les dimanches soirs dès 19 h, du 1er juillet au 5 août, venez partager quelques pas de danse salsa et mérengué à la place de la Seigneurie. Trente minutes d’apprentissage de nouveaux pas et une heure trente de danse.