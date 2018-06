L’amour, la mort et le prêt-à-porter de Nora et Delia Ephron

Du 29 juin au 21 juillet, tous les vendredis et samedis à 20 h, le Café-Théâtre de Chambly présente L’amour, la mort et le prêt-à-porter, une comédie de Nora et Delia Ephron, traduite par Danièle Lorrain. Une première mise en scène signé Julien Manuel Audet.

Résumé de la pièce

Nos vêtements. Bien plus que des morceaux de tissus, ils nous accompagnent dans les moments charnières de notre vie. Rangés dans nos tiroirs ou pêle-mêle dans nos placards, ils marquent nos souvenirs. C’est à travers l’évocation de leur garde-robe que les nombreux personnages féminins de L’amour, la mort et le prêt-à-porter nous livrent leurs histoires. Une robe, un soutien-gorge, des souliers à talons hauts deviennent tour à tour prétexte pour parler des événements heureux et des drames qui nous façonnent. Sur le ton de la confidence, avec humour et autodérision, les personnages s’adressent directement au public et portent une parole qui, sans être revendicatrice, demeure profondément féminine. Des monologues drôles et émouvants, qui se suivent comme des vêtements sur une corde à linge. Une pièce de théâtre écrite et traduite par des femmes, d’après un roman écrit par une femme, qui parle des femmes et met en scène... des femmes!

Distribution

La production met en vedette Sophie Archambault, Marie-Josée Bourgeois, Sarah- Michelle Dumoulin, Pauline Gauvin, Anne-Marie Guay et Anne Paquin.