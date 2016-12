Déneigement : réglementation et liste des entrepreneurs reconnus

Afin d’aider les citoyens, la Ville de Chambly a procédé à la mise à jour de la liste des entrepreneurs détenant un permis pour le déneigement des allées et stationnements privés.



Pour effectuer le déneigement des allées et des stationnements privés à l’aide d’un véhicule, un entrepreneur doit détenir un permis de déneigement triennal (2015 à 2017) émis par la Ville. Chaque année, avant le 1er décembre, et à mesure de la signature des contrats, l’entrepreneur doit identifier par des balises personnalisées les allées et stationnements privés qu’il doit déneiger.



Réglementation

Lors du déneigement, l’entrepreneur doit souffler, pousser ou soulever et déposer la neige de l’allée et du stationnement sur la propriété privée, de part et d’autre de l’allée et du stationnement. Il est interdit de transporter, pousser ou déposer la neige provenant de l’allée privée sur la voie publique, sur le côté opposé de la voie publique et sur les bornes d’incendie. L’entrepreneur retenu pour le déneigement doit respecter les règlements et est responsable de tout dommage causé à la propriété publique.



Les citoyens sont invités à consulter la liste des entrepreneurs possédant un permis, accessible sur le site www.ville.chambly.qc.ca (Citoyens/Déneigement (règlement et permis)).



Pour plus d’information sur le sujet, communiquez avec le Service des travaux publics au 450 658-2626 ou travaux.publics@ville.chambly.qc.ca.