Collectes de résidus verts à Chambly

Les prochaines collectes de résidus verts, prévues cet automne à Chambly, se dérouleront les jeudis 20 et 27 octobre ainsi que les 3 et 10 novembre. Les citoyens doivent déposer leurs contenants de résidus verts en bordure du terrain, le mercredi soir après 19 h ou le jeudi matin avant 7 h.

Que sont les résidus verts ?

Matières végétales issues d’activités de jardinage ou de désherbage, tels que les feuilles et résidus de plantes, gazon, feuilles mortes et citrouilles. Les résidus verts sont détournés de l’enfouissement et sont transformés en engrais naturel, soit en compost.

Contenants admissibles

Sacs en plastique orange ou transparent (les sacs noirs et verts sont refusés en tout temps afin d’éviter toute confusion avec les ordures ménagères).

Sacs de papier de 0,04 mm d’épaisseur minimum.

Poubelles en métal ou plastique (capacité maximale de 100 l), munies de poignées et d’un couvercle.

Rappelons que le poids maximal soulevé pour chaque contenant ne doit pas excéder 25 kg, puisqu’ils sont collectés manuellement. À noter que si vous utilisez des bacs roulants à prise européenne, ils ne doivent être remplis qu’à la moitié ou au 2/3 maximum, afin de respecter les limites de poids et d’éviter les bris de bacs (ne doit pas excéder 100 kg). Un bac ou un contenant trop lourd ne sera pas ramassé.

Agrile du frêne

Afin de lutter contre l’infestation de l’agrile du frêne, les branches ne seront pas ramassées lors de la collecte des résidus verts. Pour s’en défaire, les citoyens peuvent les apporter sans limite de quantité et gratuitement au Poste de transition du bois, situé au 2400, boul. Industriel, le samedi 5 novembre. Pour en savoir plus sur l’agrile du frêne, visitez le www.ville.chambly.qc.ca (Environnement/Poste de transition du bois).

Information : 450 658-2626