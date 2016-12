Fermeture et déviation temporaire de sections de la piste du canal de Chambly

Des travaux seront réalisés sur les berges du canal de Chambly au cours des prochaines semaines, et ce jusqu’à la fin du mois de décembre 2016, afin de remettre en état les gabions qui protègent les berges de l’érosion et assurer ainsi la pérennité de ces structures.

Les gabions sont des paniers en treillis métallique remplis de pierres utilisés comme ouvrage de soutènement des berges du canal de Chambly. Ils sont des structures flexibles et perméables qui protègent la rive contre les affaissements de terrain causés par l’érosion. Des gabions protègent les berges du canal de Chambly sur une longueur d’environ 5 km.

Les travaux se dérouleront par phases entre les écluses n° 3 et n° 8 et nécessiteront la fermeture consécutive de tronçons de la piste du canal de Chambly. Tout au long des travaux, les usagers sont priés d’utiliser les voies de contournement clairement identifiées et de respecter la signalisation temporaire.

Parcs Canada investit plus de 50 millions de dollars sur cinq ans au lieu historique national du Canal-de-Chambly. Cet investissement important fait partie de l’investissement de trois milliards de dollars de Parcs Canada dans l’infrastructure des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation. Cet investissement permettra de mettre à niveau plusieurs éléments structuraux de la voie navigable, d’améliorer l’expérience vécue par les plus de 200 000 personnes qui fréquentent le site chaque année et de protéger ce lieu patrimonial exceptionnel pour permettre aux générations actuelles et futures d’en profiter.

