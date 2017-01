Perquisition majeure à Contrecœur

Ce matin, une opération d’envergure a lieu dans la municipalité de Contrecœur, à la RiveSud de Montréal. La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, en collaboration avec l'escouade du crime organisé de la Sûreté du Québec, frappe un réseau de trafiquants.



«Le projet Venet mobilise actuellement une cinquantaine de policiers, indique l’inspecteur-chef Yanic Parent. Cinq perquisitions sont en cours dans l’objectif de démanteler un réseau qui a le contrôle sur le trafic de stupéfiants du secteur. Ce sont des renseignements recueillis par des patrouilleurs qui ont initié l’enquête cet automne.»



Six personnes ont été arrêtées dans des résidences des rue Berthiaume et L'Heureux. Patrick Berthelette, Stéphan Vendette, Kathie Brassard-Tremblay, Martin Quinio-Bernier, Sophie Archambault et Steven Lefebvre ont comparu au palais de justice de Sorel, sous des accusations de trafic de stupéfiants, possession dans le but de trafic et complot. Les policiers ont saisi 303 g de marijuana, 95 g de cocaïne, 138 pilules d'amphétamines, plusieurs objets liés à la vente de stupéfiants, 4300$ et un véhicule.