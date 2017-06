Ouverture du bureau Accueil Chambly pour l’été

Le bureau Accueil Chambly (BAC), situé au 1900 avenue Bourgogne, sera ouvert tous les jours à partir du lundi 19 juin, de 10 h à 18 h. Que vous soyez un citoyen ou un touriste, à pied, à vélo ou en auto, le BAC est l’endroit où vous devez vous arrêter cet été pour tout connaître à Chambly.

Les préposés ont pour mission d’informer, d’orienter et de répondre aux questions des citoyens et visiteurs, tout en leur faisant découvrir les différents services et activités à caractère récréotouristique offerts à travers la municipalité. C’est aussi à cet endroit que l’on peut louer des audioguides pour découvrir le circuit patrimonial.

Les visiteurs peuvent également consulter sur place un panneau tactile diffusant des informations concernant le circuit patrimonial, de même que les outils multimédias disponibles sur le site Internet de la Ville où les usagers peuvent cliquer et parcourir les différentes applications. L’écran diffuse également les activités culturelles et événementielles organisées par la municipalité.

Pour plus d’information sur le BAC, téléphonez au 450 658-0321 ou visitez le www.ville.chambly.qc.ca.