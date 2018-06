La SQ recherche une adolescente de 15 ans disparue depuis hier soir

Les proches de Brittany Hébert, 15 ans, sont très inquiets. La jeune femme a quitté l’arrondissement Saint-Hubert, à Longueuil, hier soir et n’est pas rentrée depuis.

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population pour la localiser rapidement. La disparue est originaire de Sainte-Madeleine, une municipalité située dans la MRC des Maskoutains en Montérégie.

Elle a été vu pour la dernière fois hier, en soirée, sur la rue Nielsen à Longueuil. Selon la SQ, elle pourrait être dans la région de Montréal et les environs.

« Elle mesure 5’4’’ et pèse 115 lb. Ses cheveux et ses yeux sont bruns et elle portait un short noir, une camisole rose, une veste Adidas bleue à manches longues avec des lignes jaunes et des souliers Nike », précise le corps policier par voie de communiqué.

Toute personne qui aperçoit Brittany est priée de composer le 911. De plus, toute information pouvant permettre de la retracer peut être communiquée, de façon confidentielle, à la Centrale de l’information criminelle au 1 800-659-4264.