Plongez dans la lecture d’été avec le Club de lecture d’été TD

À la recherche de votre prochaine aventure d’été? Trouvez-la dans un livre en participant au Club de lecture d’été TD, le plus important programme bilingue de lecture d’été au Canada pour les enfants de tous âges, peu importe leurs préférences et aptitudes. Le Club de lecture d’été TD est de retour!

Tenu dans plus de 2 000 bibliothèques publiques au Canada, dont plus de 450 au Québec, et en ligne, à www.clubdelecturetd.ca, le Club de lecture d’été TD offre aux enfants des ressources de lecture et plusieurs activités gratuites pendant la saison estivale. En 2016, plus de 50 000 jeunes y ont participé au pays.

Crédit photo: Louise Leblanc

On peut s’inscrire facilement en visitant une bibliothèque publique participante ou le www.clubdelecturetd.ca. Les enfants peuvent faire le suivi de leurs lectures, découvrir des lectures recommandées, collectionner les autocollants, participer à des activités et tisser des liens avec d’autres enfants. Ils auront même l’occasion de lire des histoires exclusives en ligne.

Commandité par le Groupe Banque TD, le Club de lecture d’été TD est un programme élaboré par la Bibliothèque publique de Toronto, en collaboration avec Bibliothèque et Archives Canada.